Le séjour du président de la République aux Etats-Unis, à l’occasion de la 76e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, commence ce lundi 20 septembre.



Macky Sall, indique un communiqué de la Présidence, s’adressera à la séance plénière de l’Assemblée et prendra part à des événements en marge de la Session. En outre, le chef de l’Etat a prévu « plusieurs entretiens bilatéraux » avant de rentrer le 25 septembre prochain.



L’Assemblée Générale est le principal organe délibérateur, décisionnaire et représentatif des Nations Unies. Les 193 États membres y sont représentés. Cela en fait le seul organe de l'Organisation des nations unies (Onu) qui offre une représentation universelle. Chaque année, au mois de septembre, les États membres au complet se réunissent à l'Assemblée Générale à New York pour la session annuelle.



