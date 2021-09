Téléphone portable: êtes-vous "surconnecté" ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Téléphone portable: êtes-vous "surconnecté" ? Publié le lundi 20 septembre 2021 | BBC Afrique

© Autre presse

Le téléphone portable a changé la politique en Afrique

Tweet

Un groupe de personnes attend près d'un monument, ignorant l'existence des autres. Une femme marche, la bouche ouverte, dans une rue animée, une main sur son cœur. Deux jeunes hommes - des frères ? - se tiennent derrière une barrière blanche, les deux têtes inclinées au même angle.



Ce sont quelques-uns des moments capturés dans la série Somewhere Else du photographe Josh Pulman, qui documente l'utilisation des téléphones portables dans les lieux publics (voir photos). Presque toutes les rues de toutes les villes du monde sont pleines de gens qui agissent ainsi, ce qui n'existait pas il y a quelques décennies. Nous nous sommes habitués à ce qu'un espace physique partagé ne soit plus synonyme d'expérience partagée. Partout où nous allons, nous transportons avec nous des options bien plus séduisantes que le lieu et le moment où nous nous trouvons : accès aux amis, à la famille, aux nouvelles, aux opinions, aux scandales, aux célébrités, au travail, aux loisirs, aux informations, aux rumeurs.