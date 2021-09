Guy et 22 activistes matés - adakar.com

Guy et 22 activistes matés Publié le lundi 20 septembre 2021

Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

La manifestation contre la vie chère n’a pas eu lieu hier. Pour faire respecter l’arrêté du préfet de Dakar interdisant la marche du collectif Noo lank, les éléments de la police ont quadrillé les artères, de la Place de la Nation au rond-point de la Rts. Armés jusqu’aux dents, ils n’ont pas eu trop de difficultés pour interpeller les quelques activistes déterminés à braver la décision préfectorale. Acheminés au commissariat de Grand-Dakar, ils sont une vingtaine dont Guy Marius Sagna et Karim Xrum Xax. «Le collectif tient le Président Macky Sall et ses tontons macoutes totalement responsables de leur bien-être et sécurité et refuse de se faire intimider par cette énième arrestation qui ne fait que prouver que le régime actuel n’a plus que les forces de police pour réprimer la liberté des citoyens de dénoncer la hausse générale des prix et la cherté de la vie», a réagi le collectif Noo lank dans un communiqué. Il s’agit de la deuxième interdiction de marche opposée aux activistes depuis la hausse des denrées de première nécessité. «Dans une démocratie, la marche est un droit fondamental. Seuls ceux qui ont peur de la libre expression des populations, craignent et refusent d’autoriser de telles manifestations», ont protesté Mourtala Seck et ses camarades.