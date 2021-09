Ces 45mn au cours desquelles Macky Sall m’a convaincue… (par Marième Cissokho) - adakar.com

Ces 45mn au cours desquelles Macky Sall m'a convaincue… (par Marième Cissokho)
Publié le lundi 20 septembre 2021

Durant cette nuit du Samedi 18 au Dimanche 19 Septembre 2021, vers les coups de 1h00, j’ai quitté les Maristes pour transporter un malade vers la Clinique Suma sise à la cité Keur Gorgui, Croisement VDN. Dans le but d’aller vite, j’ai décidé de prendre l’autoroute et la VDN qui sont quasi vides de voitures à cette heure-là.



Arrivée au niveau du Rond-Point de la Patte d’Oie, les rares voitures qui circulaient ont été stoppées par des éléments de la police, dont la mienne contenant un malade qui devait être évacué d’urgence. J’ai vite compris que c’était probablement pour laisser passer le cortège du président revenant de Touba, et que cela n’allait durer que 2 à 3 mn vu l’heure tardive et l’absence de circulation. Je me trompais.



En effet, à notre grande surprise, l’on nous fit attendre 5mn, ensuite 10mn, puis 20mn, puis 25mn, puis 30mn, puis 40mn. Vous avez bien lu, 40 longues minutes. Pendant tout ce temps, un embouteillage s’était créé derrière moi à cette heure tardive de la nuit. Les automobilistes qui descendaient de leurs véhicules pour s’enquérir de la situation ont été agressés verbalement par les policiers zélés qui leurs demandaient de retourner s’asseoir. Il fallait simplement attendre, sans savoir quoi, sans savoir jusque quand, et la fermer.



Durant ces 40 longues minutes d’attente, pour ceux qui transportaient des malades, des enfants, des personnes âgées, pour ceux qui avaient d’autres urgences, je me suis demandée comment quelqu’un ayant bénéficié d’un CDD de luxe accordé par le peuple, quelqu’un sensé être au service de ce peuple, pouvait être aussi ingrat et irrespectueux vis-à-vis de ce peuple ? Même les présidents les plus guignols au monde ne font pas bloquer la circulation aussi longtemps, encore moins à des heures aussi tardives. Emmanuel Macron, qui dit-on est son patron, n’ose pas faire bloquer la circulation plus de 5mn en France



Le respect étant pour moi une manifestation qui doit être réciproque, Macky Sall vient de me démontrer qu’il ne mérite plus mon respect. Ce sera donc « ce gars » à partir de maintenant.



Nul besoin d’autre démonstration que celle-ci pour se convaincre du profond recul que le Sénégal est en train de connaître, de l’arrogance de ce dirigeant, de son égoïsme, de son mépris pour la population qui l’emploie. Aucun de ses prédécesseurs n’était allé aussi loin dans le mépris et l’arrogance.



Je comprends mieux pourquoi ce gars se met depuis quelques années à se payer sans l’avis de ses employeurs des limousines à 1 milliard, des avions à 70 milliards, des bateaux de plaisances, des palais secondaires, etc…, pendant que la pauvreté augmente. C’est le comportement d’un parvenu, d’un profitard, qui se prend soudainement pour un empereur ou je ne sais quoi



L’on comprend également mieux pourquoi les sénégalais ont manifesté autant de mépris à son encontre lors des évènements du 8 Mars 2021 ou lors de la commémoration du 23 Juin 2011.



En fait ce gars donne l’impression d’être en train de se venger du Sénégal et des sénégalais qui il faut le dire, ont voulu l’éjecter dès son premier mandat, l’obligeant à tripatouiller le processus électoral et à instrumentaliser ouvertement la justice pour ne se retrouver en 2019 que face à 4 candidats qu’il a choisis.



Fort heureusement Février 2024 -ndlr, la présidentielle 2024– n’est plus trop loin, bien qu’il semble que ce gars va faire de pire en pire d’ici là, avec ses collaborateurs qui rivalisent d’incompétence, et s’essayer au forcing à l’image de ses compères dans la sous-région.



Durant ces 45 minutes j’ai pris la décision de m’engager en politique, de rejoindre tout parti qui ne présente aucun signe de compromission avec cet autocrate qui affiche tant de mépris vis-à-vis de la population. J’y mettrai ma sueur et mes moyens.