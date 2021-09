Le nouvel hôpital de Touba, une matérialisation du programme de modernisation des hôpitaux (Macky Sall) - adakar.com

Le nouvel hôpital de Touba, une matérialisation du programme de modernisation des hôpitaux (Macky Sall) Publié le dimanche 19 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Inauguration de l`hôpital de niveau 3 de la ville de Touba

Touba, le 18 septembre 2021 - Le chef de l`État, en compagnie du Khalife général des Mourides, a procédé, ce samedi 18 septembre 2021, à l`inauguration du nouvel hôpital de niveau 3 de la ville de Touba. Tweet

La réalisation du centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba entre dans le cadre du programme de modernisation, de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures hospitalières sénégalaises, a souligné, samedi, le président Macky Sall.



Il venait de procéder à l’inauguration de ce nouvel hôpital en présence du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, de membres du gouvernements et d’autorités religieuses et coutumières de la ville de Touba.



Présentant la nouvelle infrastructure hospitalière dotée de 300 lits comme étant l’une des plus modernes de la sous-région, le chef de l’Etat a insisté sur le fait que sa réalisation entrait dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de modernisation, de reconstruction et de réhabilitation des hôpitaux.



Ce programme vise à permettre la mise à niveau du système hospitalier sénégalais, a ajouté Macky Sall non sans annoncer le démarrage pour bientôt de la construction d’hôpitaux à Tivaouane, Mbour et Saint- Louis.



Il a dans le même temps assuré de la réhabilitation prochaine des anciens hôpitaux régionaux de Diourbel, de Fatick, de Ziguinchor, Kolda, Louga, Thiès, Tambacounda



‘’Nous avons là un vaste programme devant nous pour Dakar où nous avons la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec, celui de Youssou Mbergane à Rufisque de même que l’hôpital Roy Bodouin de Guédiawaye’’, a indiqué Macky Sall.



Il a dit avoir instruit le ministre des finances pour que le secteur de la santé soit prioritaire dans l’allocation des ressources.



’’En ce moment même nous avons lancé et cela a démarré la construction de la polyclinique de l’hôpital principale de Dakar pour en faire un hôpital de niveau 4 qui va au-delà des normes admis dans la sous-region’’, a-t-il salué.



Il a ensuite évoqué la pose prévue en octobre de la première pierre de l’hôpital d’oncologie de Diamniadio pour le traitement excusif du cancer



