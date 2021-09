Touba: le président de la République, Macky Sall, reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké - adakar.com

Le président de la République, Macky Sall, a été reçu, ce samedi 18 septembre 2021, par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des mourides.



À quelques jours de la tenue du Grand Magal de Touba, le président de la République a eu un entretien avec le Khalife général des Mourides. Le chef de l’État et le guide de la communauté religieuse mouride ont notamment échangé sur les grands chantiers de touba dans les secteurs de l’assainissement de l’électricité et de l’accès à l’eau.



Le président de la République Macky Sall a annoncé au Khalife général des mourides, le déblocage d’une enveloppe de 23 milliards FCFA. Cette enveloppe sera exclusivement destinée au règlement définitif du problème des inondations à Touba. Le montant dégagé permettra aussi de réhabiliter les mécanismes d’évacuation des eaux vers le bassin de Darou Rahmane.



Avant de prendre congé, le président a effectué la prière de la mi-journée dans l’intimité de la résidence du khalife général des mourides.



Makhtar C.