Sénégal: des manifestants contre la vie chère arrêtés à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: des manifestants contre la vie chère arrêtés à Dakar Publié le samedi 18 septembre 2021 | RFI

© aDakar.com par DF

Deuxième journée de manifestations violentes à Dakar

Dakar, le 4 mars 2021 - Les manifestations ont repris de plus belle ce jeudi 4 mars 2021, dans plusieurs localités de Dakar. Les manifestants ont saccagé plusieurs biens publics. Tweet

Plusieurs manifestants ont été arrêtés aux abords de la place de la Nation à Dakar, vendredi 17 septembre. Ils ont tenté de se rassembler, malgré une interdiction du préfet de la capitale sénégalaise. Ce dernier avance comme motif : le risque de trouble à l’ordre public et l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Un « prétexte » qui ne passe pas pour les organisateurs qui manifestent contre la hausse du coût de la vie au Sénégal.



Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Touré



Malgré la forte présence dissuasive des forces de l’ordre, certains membres de la coalition Noo lank (« nous refusons » en wolof) ont réussi à s’approcher en groupuscules et manifester leur mécontentement face à la hausse du coût de la vie.



« Cela ne nous fera pas reculer »