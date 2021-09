Marche contre la vie chère : Guy Marius Sagna encore arrêté - adakar.com

Marche contre la vie chère : Guy Marius Sagna encore arrêté Publié le samedi 18 septembre 2021

Guy Marius Sagna, activiste

Guy Marius Sagna, activiste

Guy Marius Sagna vient d’être arrêté. L’activiste était venu à la Place de la Nation, pour manifester contre la hausse du prix des denrées.



La marche n’a pas finalement eu lieu, malgré la présence des activistes à la place de la nation. Guy Marius Sagna et d’autres activistes dont Papa Abdoulaye Touré, Karim Xrum Xax sont arrêtés.



Cette marche initiée par des mouvements de la société, ce vendredi 17 septembre, n’a pas été autorisée par le préfet de Dakar, Mor Talla Tine. N’étant pas d’avis de cette décision, No Lank a tout bonnement déchiré l’arrêté du préfet interdisant cette marche prévue ce vendredi 17 septembre et appelé les populations à sortir massivement et pacifiquement, vendredi.