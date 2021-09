Putsch en Guinée : Nana Akufo-Addo et Alassane Ouattara à Conakry - adakar.com

Les présidents ghanéen et ivoirien, au nom de la Cédéao, vont s’entretenir avec la junte sur la transition politique suite au renversement du président Alpha Condé.



Pas de temps à perdre. Au lendemain de la Session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, la mission de haut niveau de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) est arrivée ce vendredi en Guinée.



Dans la délégation conduite par Nana Akufo-Addo, le président en exercice de l’organisation régionale, figure son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Cette visite en Guinée est l’une des mesures de la réunion de jeudi tenue à Accra, au Ghana.



Les émissaires de la Cédéao doivent notifier au Comité National de Rassemblement et de Développement (CNRD) toutes les mesures prises la veille. Parmi elles, il y a l’exigence de « la libération immédiate et sans condition » d’Alpha Condé.



Le président déchu est toujours entre les mains des hommes du colonel Mamady Doumbouya. Le Groupement des Forces Spéciales (GFS), dirigé par cet ancien légionnaire de l’armée française, a signé le coup d’Etat du 5 septembre dernier.



ARD/id/te/APA