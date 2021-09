Prévisions météo: des pluies et orages annoncés - adakar.com

News Société Article Société Prévisions météo: des pluies et orages annoncés Publié le vendredi 17 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Météo du vendredi 17/09/21 à 12h00 au samedi 18/09/21 à 12h00.



Au courant des prochaines 24heures, des orages et pluies sont attendus sur les localités proches du littoral avec toutefois des risques de pluies faibles par endroits sur le reste du pays.



La chaleur sera légèrement sensible sur le territoire avec des maximas diurnes 🌡 qui évolueront entre 29°C et 35°C.



Les visibilités seront généralement bonnes.



Les vents , d’intensité faible à modérée, seront globalement de secteur Nord-ouest à Ouest.

L’ANACIM vous souhaite un agréable vendredi !