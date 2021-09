Interdiction de la marche contre la vie chère interdite: les organisateurs et initiateurs promettent de résister - adakar.com

Interdiction de la marche contre la vie chère interdite: les organisateurs et initiateurs promettent de résister
Publié le vendredi 17 septembre 2021

© aDakar.com par ND. F

Manifestation du Mouvement de défense de la démocratie (M2D)

Dakar, le 8 mars 2021 - La manifestation appelée par le Mouvement de défense de la démocratie (M2D) a regroupé des milliers de personnes avant d`être dispersée par les forces de l`ordre. Tweet

Dans ce communiqué ci-dessous dont aDakar.com vient d’avoir copie, les initiateurs et organisateurs de la marche contre la vie chère interdite par les autorités des villes concernées, persistent et promettent de résister contre cette décision.



Les préfets de Tivaouane et de Dakar viennent d’interdire nos deux manifestations contre la vie chère qui doivent avoir lieu ce vendredi 17 septembre.



Nous, 09 organisations dénonçons cette dictature debout du président Macky Sall qui a fait l’option liberticide d’interdire aux sénégalais de crier leur souffrance résultant de la vie chère. Loyer cher, denrées de première nécessité chères, factures d’eau, d’électricité et de téléphone chères...



Ces deux interdictions font suite à trois autres interdictions de 3 manifestations contre la vie chère qui devaient avoir lieu à Guédiawaye et à Dakar les 05, 10 et 12 septembre derniers. Soit 5 interdictions entre le 5 septembre et le 16 septembre.



Nous 09 organisations prenons à témoin l’opinion publique nationale et internationale devant ces graves dérives anticonstitutionnelles.



Nous, 09 organisations, invitons tous nos membres et tout le peuple sénégalais à résister partout ce 17 septembre contre la vie chère et les graves atteintes aux libertés démocratiques.

Ce vendredi 17 septembre 2021, nos 09 organisations résisterons!



Organisations signataires et par ordre alphabétique :

- Africa First

- And Taxawu Askan Wi

- FDS

- FRAPP

- Luttons contre l’indiscipline au Sénégal

- Nittu dëgg Valeurs

- Noo lank

- Urgence Panafricaniste

- Y’en a marre".