Télécommunications: des dispositions pour une bonne qualité de service pendant le Magal de Touba - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Télécommunications: des dispositions pour une bonne qualité de service pendant le Magal de Touba Publié le vendredi 17 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SL

Des fidèles mourides sur les routes pour le Grand Magal de Touba

Touba, le 5 octobre 2020 - Des centaines de milliers de pèlerins ont pris les routes pour se rendre à Touba où sera célébrée, ce mardi 5 octobre 2020, la 126è édition du Grand Magal de Touba. Tweet

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) et les opérateurs de téléphonie présents à Touba ont pris les dispositions pour une bonne couverture du prochain magal de Touba, en perspective duquel ils ont aussi décidé d’apporter des innovations jugées majeures afin d’améliorer la qualité de service.



"Nous sommes satisfaits. Pour l’ensemble des opérateurs, les capacités ont été augmentées et le nombre d’antennes a été augmenté. La 4G est en croissance pour l’ensemble des opérateurs. Nous avons bon espoir que cela se passera bien", s’est félicité Abdoul Ly, le directeur général de l’ARTP.



Il s’exprimait au terme d’une visite auprès des différents opérateurs pour s’enquérir des dispositifs mis en place pour garantir la satisfaction des consommateurs.



Il a prévenu qu’"il sera inadmissible d’avoir des problèmes de qualité de service durant le magal". Pour cela, il dit compter sur les opérateurs pour que "toutes les obligations soient remplies" au vu de "l’importance que revêt" cet évènement religieux annuel.



Le magal commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de l’une des principales confréries musulmanes sénégalaises.



Le régulateur du secteur des télécommunications compte veiller au contrôle de la qualité des services proposés à Touba pour prévenir les dysfonctionnements.



"Au-delà, nous avons mis à la disposition de l’ensemble des consommateurs des logiciels [comme] ARTP sama réseau, qui est téléchargeable sur les appareils AOS et Androïd et qui permettra à l’ensemble des consommateurs de remonter leur perception du réseau", a indiqué M. Ly.



L’ARTP a de même mis à la disposition des usagers un numéro vert (800-200-200) pour remonter l’ensemble des problèmes relatifs à la qualité de service des télécommunications ou bien de La Poste, selon son DG.



Les opérateurs de téléphonie ont sollicité l’accompagnement de l’ARTP, notamment par rapport aux entreprises de génie civil qui, souvent, coupent des câbles au cours de certains de leurs travaux.



"Nous en appelons au sens de responsabilité des entreprises pour que leurs actions ne puissent pas altérer la qualité des services des opérateurs", a lancé Abdoul Ly.



La délégation de l’ARTP s’est arrêtée à l’aire de repos de Bambey, pour faire une première évaluation de la couverture de l’autoroute Ila Touba.



L’objectif de cette mission consiste à mettre en place le "dispositif exceptionnel" que l’ARTP a l’habitude de déployer à l’occasion du magal, avec une équipe d’ingénieurs pour vérifier la qualité de service de l’ensemble des opérateurs de téléphonie.



Un important lot d’équipements sera également déployé à Touba pendant plusieurs jours pour s’assurer de la qualité de service de l’ensemble des prestations offertes par les opérateurs.



L’Autorité de régulation a aussi mis en place une application qui permettra d’avoir le ressenti des pèlerins afin que des solutions soient trouvées en rapport avec les opérateurs concernés.



Abdoul Ly a invité les opérateurs à faire le nécessaire pour que les pèlerins puissent effectuer le magal "dans de très bonnes conditions".



Il s’est aussi rendu dans un bureau de Poste pour voir les facilités qui ont été mises en œuvre pour faire de sorte que le magal soit réussi.



"La Poste a apporté des changements dans ses horaires de travail pour mieux répondre aux préoccupations des clients même si quelques difficultés de rush ont été notées, créant des tensions de trésorerie dues aux transferts internationaux", a relevé Amady Aly Diallo, le directeur régional des Postes de Louga.

FD/ASG/BK