L’équipe nationale féminine de basket du Sénégal rencontre samedi, à partir de 10 heures, à Yaoundé, la Guinée, en match d’ouverture de l’Afrobasket organisée du 18 au 26 septembre au Cameroun.



Onze fois championnes d’Afrique, les Lionnes, l’équipe la plus titrée sur le continent, court depuis six ans derrière le titre continental. Leur dernier remonte en 2015. Le Sénégal s’était cette année-là imposé aux dépens au Cameroun.



Pour cette édition d’Afrobasket, l’entraineur Moustapha Gaye a procédé à un rajeunissement de l’équipe. L’équipe peut compter sur les expérimentées Bintou Diémé, Oumou Khaïry Thiam et Mame Marie Sy, mais s’est passée d’Astou Traoré, la meilleure marqueuse de la précédente édition organisée à Dakar.



Les vainqueurs des groupes A, B, C, et D se qualifieront directement pour les quarts de finale, tandis que les huit équipes restantes disputeront un tour qualificatif pour les quarts de finale prévus le 22 septembre.



Les quarts de finale se joueront le jeudi 23 septembre. Lors des deux journées suivantes, les équipes lutteront pour l’attribution des places 5 à 8.



Les matchs pour la 3e place et la finale sont programmés pour le dimanche 26 septembre.



L’Afro basket féminin réunit 12 nations, à partir de samedi jusqu’au dimanche 26 septembre au Palais des Sports de Yaoundé (Cameroun).



Le Nigeria a remporté les deux précédentes éditions.



Voici les groupes de l’Afrobasket féminin :



-Groupe A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya

-Groupe B : Nigeria, Angola, Mozambique

-Groupe C : Sénégal, Égypte, Guinée

-Groupe D : Mali, Côte d’Ivoire, Tunisie



