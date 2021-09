Entre chaleur, ciel nuageux et pluies : Les prévisions de l’ANACIM pour cette nuit - adakar.com

Publié le vendredi 17 septembre 2021

© Autre presse par DR

Pluies et orages

A suivre l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), il y a de fortes risques de pluie durant cette nuit du jeudi 16 septembre allant au vendredi 17 septembre 2021.



Au courant de cette nuit, le ciel restera nuageux sur la quasi-totalité du pays avec des possibilités de pluies qui seront notées localement sur les régions Sud-ouest, Centre-ouest et probablement le Sud-est, renseigne l’ANACIM.



Demain, la situation restera beaucoup plus favorable à des développements pluvio-orageux sur la façade Ouest du territoire avec des vents forts prévus sur la côte (vigilance aux marins pêcheur).

Compte tenu de la forte couverture nuageuse, les températures accuseront une légère baisse sur l’ensemble du pays hormis les localités Est où des pics de 38°C seront enregistrés par endroits.



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur Sud à Sud-est et d’intensité faible à modérée devenant momentanément forte sur la côte, termine l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).