De retour aux affaires, Idrissa Seck procède à de nouvelles nominations

Idrissa Seck

L’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2021 du CESE s’est tenue sous la présidence de son Président Idrissa Seck. ce dernier a ainsi procédé à des nominations.



Il s’agit de Me Amadou Moustapha Ndiaye qui a été élu président de la commission en charge du développement industriel, de l’énergie et des technologies qui doit se pencher sur le thème: Révolution numérique et employabilité des jeunes.



Idrissa Seck a également nommé Oumar Ba, maire de Ndiob., président de l’inter commission du cadre de vie, de l’environnement, du développement durable et du développement territorial qui doit se pencher sur le thème érosion côtière suite sur recommandation du Président de la République.



Et ce matin, Idrissa Seck a présidé la réunion de cadrage de l’inter commission qui doit auditionner plus de 39 structures de l’état, de la société civile, de la coopération etc du 20 septembre au 5 octobre 2021. Les projets d’avis des inter commissions doivent être validés, en plénière, au plus tard le 11 novembre et transmis au Président de la République.

