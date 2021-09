Guinée: la Cédéao sanctionne les auteurs du putsch et veut une transition rapide - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Guinée: la Cédéao sanctionne les auteurs du putsch et veut une transition rapide Publié le vendredi 17 septembre 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Guinée : les forces spéciales affirment avoir capturé le président Alpha Condé

Tweet

Le sommet extraordinaire de la Cédéao a pris fin jeudi 16 septembre dans la soirée avec une série de mesures contre la Guinée. C’est un message de fermeté que les dirigeants d’Afrique de l’Ouest ont voulu envoyer à la junte en Guinée.



Avec notre envoyé spécial à Accra, Peter Sassou Dogbé



En tout, ce sont six points qui ont été énoncés ce jeudi soir à l’issu de ce sommet extraordinaire de la Cédéao. En premier lieu, il y a le maintien de la suspension de la Guinée de toutes les instances de l’organisation jusqu’à la restauration de l’ordre constitutionnel.



Une transition de six mois demandée

Ensuite, il y a l'interdiction de voyager pour tous les membres du CNRD ainsi que pour les membres de leur famille. Les chefs d’État de l’organisation régionale ont par ailleurs décidé le gel des avoirs financiers des putschistes.



Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, doit se rendre à Conakry dans les 48 heures, pour exiger la libération immédiate et sans condition du président déchu, Alpha Condé, toujours retenu dans un lieu tenu secret. Il devrait à cette occasion transmettre les conclusions du sommet aux nouveaux dirigeants de la Guinée.