Les ministres africains de l'Environnement réaffirment leur soutien à la relance verte Publié le vendredi 17 septembre 2021 | Xinhua

© AFP par Rebecca Blackwell

Les forêts du bassin du Congo représentent 90% des forêts tropicales en Afrique et environ 80% de la biodiversité africaine

Les ministres de l'Environnement du continent africain se sont engagés jeudi à mobiliser des ressources supplémentaires pour promouvoir une reprise post-pandémique verte et inclusive.



Au cours de la 18e session de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE), les ministres ont déclaré que des politiques de soutien, des financements adéquats et une véritable volonté politique étaient essentiels pour placer le continent sur la voie d'une relance verte et durable.



Barbara Creecy, ministre sud-africaine de l'Environnement, des Forêts et de la Pêche et présidente sortante de la CMAE, a déclaré que renforcer la protection des habitats et augmenter les financements climatiques permettrait d'insuffler un nouvel élan aux efforts déployés par l'Afrique pour parvenir à une reprise verte.



La réunion des ministres de l'Environnement, qui était cette année organisée sur le thème "Garantir le bien-être des populations et assurer la durabilité environnementale en Afrique", a également réuni des représentants de plusieurs organisations multilatérales et blocs continentaux.



Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), qui assure le secrétariat de la CMAE depuis sa création en 1985, a souligné que la capacité de l'Afrique à surmonter les futurs chocs pandémiques dépendrait de ses investissements verts.



Le continent devrait adopter des législations et des politiques progressistes, promouvoir les investissements dans les technologies propres et exploiter des solutions basées sur la nature pour accélérer la reprise après le ralentissement économique causé par la pandémie, a-t-elle indiqué.



Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal et nouveau président de la CMAE, a souligné le rôle essentiel de la coopération régionale et de l'harmonisation des mesures afin de promouvoir une relance verte et de restaurer les écosystèmes dégradés en Afrique.



Josefa Leonel Corriea Sacko, Commissaire chargée de l'Agriculture, du Développement rural, de l'Economie bleue et de l'Environnement durable au sein de la Commission de l'Union africaine (UA), a quant à elle déclaré qu'investir dans une relance verte permettrait de générer de nombreux avantages, que ce soit en termes de sécurité alimentaire, d'amélioration des conditions sanitaires ou d'accès aux énergies propres.