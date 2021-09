La Destination Sénégal à la reconquête du marché américain - adakar.com

Économie La Destination Sénégal à la reconquête du marché américain Publié le vendredi 17 septembre 2021

© Autre presse par DR

La Destination Sénégal à la reconquête du marché américain

A la suite de l’ouverture de la ligne Dakar New York par Air-Sénégal.SA, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) a effectué une mission de prospection aux Etats-Unis, du 2 au 9 septembre 2021.



L’ASPT a entrepris de développer les flux touristiques des Etats Unis vers la destination Sénégal.



Les États-Unis d’Amérique constituent un important marché émetteur avec un nombre d’arrivées de 40 000 touristes annuels en moyenne.



Durant le séjour, l’ASPT a déployé plusieurs actions de promotion et d’information mettant en avant la diversité de l’offre touristique du Sénégal.



Dans le cadre d’un atelier organisé le 3 septembre, et en présence de la diaspora sénégalaise et des professionnels du tourisme américain, l’ASPT a présenté l’offre de la Destination Sénégal et sa stratégie de promotion sur le marché des USA. Le Consul Général à New-York, la compagnie Air-Sénégal.SA, l’AIBD et LAS.SA ainsi que d’autres partenaires ont pris part à cette rencontre.



L’ASPT a présenté sa stratégie sur ce marché aux professionnels du secteur tels que l’agence productrice de voyages à destination de l’Afrique Taste Makers Africa, et Essence Ventures Africa.