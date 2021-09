Sahel: que sait-on de la mort d’al-Sahraoui, chef du groupe État islamique au Grand Sahara? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Sahel: que sait-on de la mort d’al-Sahraoui, chef du groupe État islamique au Grand Sahara? Publié le vendredi 17 septembre 2021 | RFI

© Autre presse par C.MARTINEZ CFST / Armée de Terre

Arrivée devant le poste de filtrage de l`Académie internationale de lutte contre le terrorisme, dans la région d`Abidjan, en Côte d`Ivoire, en mars 2021. Un Cougar et un Tigre du 4e Régiment d`hélicoptères des forces spéciales, survolent le chantier, après un exercice franco-ivoirien.

Tweet

Adnan Abou Walid al-Sahraoui a été tué par une frappe de Barkhane, il y a quelques semaines, selon le président français. L'annonce a été publiée sobrement sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron un peu avant 1h du matin, ce jeudi 16 septembre 2021. Adnan Abou Walid al-Sahraoui et le groupe État islamique au Grand Sahara (EIGS) avaient été désignés comme ennemi numéro un lors du sommet du G5 Sahel de Pau en janvier 2020.



Depuis le mois de juillet dernier, l’étau se resserrait autour du chef du groupe État islamique au Grand Sahara (EIGS), Adnan Abou Walid al-Sahraoui, confie une source sécuritaire française. À cette période, deux autres cadres du mouvement avaient déjà été tués et des documents saisis. C’est quasiment dans la même zone que Adnan Abou Walid al-Sahraoui a donc à son tour été abattu fin août. Il venait semble-t-il de quitter les environs de la ville malienne de Ménaka pour la frontière nigérienne.



D'après une source proche de l'Élysée, c'est un raid aérien, sans renfort au sol, qui l'a neutralisé. « Un faisceau de renseignements indiquait la présence d'un haut cadre, poursuit cette source, mais nous n'étions pas sûrs qu'il s'agissait d'Abou Walid. » D'où le délai entre la mort du terroriste et l'annonce officielle. Confirmer son identité a pris des semaines. L’opération menée par des militaires français a, d’après nos informations, également permis de neutraliser plusieurs autres combattants de l’organisation État islamique.