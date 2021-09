Classement FIFA du mois de septembre: le Sénégal 20e au plan mondial et toujours leader en Afrique - adakar.com

Classement FIFA du mois de septembre: le Sénégal 20e au plan mondial et toujours leader en Afrique
Publié le jeudi 16 septembre 2021

Le Sénégal a fait de nouveau son entrée dans le top 20 des meilleures équipes de football du monde. L’équipe nationale masculine du Sénégal se classe à la 20e place du classement FIFA du mois de septembre 2021.



Les Lions du Sénégal demeurent toujours la première nation africaine à l’issue du classement du mois de septembre.



L’équipe nationale du Sénégal a conforté sa position de leader sur le continent à la faveur de ses deux victoires aux éliminatoires à la Coupe du monde Qatar 2021, au stade Lat Dior de Thiès, face au Togo 2-0, et contre le Congo au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville 3-1.



Le podium africain du classement FIFA est complété par la Tunisie (25e mondial) et l’Algérie (30e mondial). Les 4e et 5e places du classement FIFA en zone Afrique sont occupées par le Maroc et le Nigeria.



Dans le monde



Dans le monde, le classement FIFA reste dominé par la Belgique. Les Diables rouges sont suivis par le Brésil. La France qui était à la troisième place du podium au classement du mois d’août est désormais devancée par l’Angleterre.



L’Italie, récemment vainqueur de l’Euro, est la 5e équipe mondiale.



