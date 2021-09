Sécurité routière : la gendarmerie nationale intensifie ses opérations de contrôle - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sécurité routière : la gendarmerie nationale intensifie ses opérations de contrôle Publié le jeudi 16 septembre 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Opérations de contrôle routier de la gendarmerie nationale

Dakar, le 15 septembre 2021 - La gendarmerie nationale a multiplié les opérations de contrôle routiers sur l`ensemble du territoire national. Tweet

Face à la multiplication des cas d'accidents de la route, la gendarmerie nationale a entrepris des actions sur les routes.



Depuis le mois d'août des éléments de la Gendarmerie nationale ont opéré des opérations de contrôle.



"La gendarmerie nationale intensifie ses activités de police de la route pour faire face à la récurrence des accidents de la circulation. Entamées au début du mois d'août 2021, ces opérations d'envergure visent à encourager la mise en règle des motocyclettes, véhicules automobiles et hippomobiles grâce à un dispositif de contrôle systématique des pièces afférentes à leur mise en circulation", à annoncé le haut commandement de la gendarmerie.



Les opérations de contrôle et de surveillance ont permis aux gendarmes de saisir près de 1800 permis de conduire. Les contrôles ont concerné près de 50 mille véhicules et plus de 8000 motocyclettes.



"Pour le mois d'août, 30 349 infractions ont été relevées. Elles portent sur des visites techniques expirées, des défauts d'assurance, des organes défaillants (pneumatique, système de freinage ou d'éclairage) et le défaut de port de casque pour les motocyclettes. 47 200 véhicules et 8 224 motos ont été contrôlées, 1780 permis de conduire saisis et un montant global de 27 217 000 francs CFA perçus au titre des amendes forfaitaires", poursuit le communiqué de la Gendarmerie.



Pour réduire drastiquement le nombre d'accidents de la route, "la gendarmerie en appelle à une conscience citoyenne sur les routes" et "invite les usagers au respect des règles de conduite automobile".



Makhtar C.