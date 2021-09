TRAFIC de drogue « 1082 tonnes de cannabis saisies en Afrique de l’ouest entre 2018 et 2019 » selon le rapport WENDU - adakar.com

TRAFIC de drogue « 1082 tonnes de cannabis saisies en Afrique de l'ouest entre 2018 et 2019 » selon le rapport WENDU Publié le jeudi 16 septembre 2021

La division conférence de la CEDEAO a procédé ce Mardi 14 Septembre au lancement officiel du deuxième rapport « WENDU » 2018/2019. Une cérémonie en format virtuel présidée par le lieutenant à la retraite Mohamed Bouba Marwa.

Ledit rapport constitué pour faciliter la lutte contre le trafic et réduire le taux de consommation de drogue dans les pays de l’espace CEDEAO est présenté par le Directeur Général de la commission des Narcotiques M. Torkonoo.

Selon lui, le trafic de drogue continue d’être pour les États membres de la CEDEAO un problème et des stratégies sont mises en place dans la deuxième édition de ce rapport pour pouvoir lutter contre le problème croissant de la toxicomanie. Par ailleurs, « WENDU » permet de collecter des données épidémiologiques au niveau régional. Mis en place en 2016 le réseau Wendu apparaît comme un surveillant des pays membres de la CEDEAO.

Les statistiques présentées dans le rapport montrent les nombres et caractéristiques des personnes qui souffrent de toxicomanie. Par conséquent, ces informations vont permettre aux gouvernements de lutter contre le phénomène lié à l’usage de la drogue. Selon M. Torkonoo les pays membres de la CEDEAO disposent grâce à ce rapport de données suffisantes pour éradiquer ce fléau. Il soutient que ce rapport va renforcer leurs liens et les aider à soulager leurs populations . « La toxicomanie est un problème et les personnes victimes ne doivent pas être écartées de la société pour mieux contribuer au développement national. A la lumière de ce rapport nous pourrons améliorer les conditions de vie des citoyens » a-t-il ajouté.



Le Dr Olibusayo Akinola est revenu sur les objectifs et spécificités de ce rapport. Elle voit dans ce rapport un indicateur des tendances en approvisionnement de drogue en Afrique de l’ouest. Héroïne, méthamphétamine, cannabis etc. autant de drogues sur le marché du trafic qui ont été saisies dans les pays membres de l’espace CEDEAO. Cependant il est sorti de ce rapport que le Nigeria est le pays qui a enregistré le plus de saisies de cannabis en termes de chiffre.

Il est aussi présenté des tableaux et diagrammes qui montrent l’évolution des chiffres lors de cette conférence.



Un diapo qui présente l’augmentation du nombre d'arrestations entre 2014 et 2019. Plus de 40.000 arrestations entre 2018 à 2019. Ledit rapport nous renseigne que 74 personnes sur 1 million ont accès à un traitement dans la région. Le docteur nous apprend que les personnes qui se droguent ou consomment l’alcool de manière abusive ont besoin d’un traitement.

Liberia, Burkina Faso, cap vert, sierra Leone, Côte d’Ivoire tels sont les pays qui sont le plus touchés par l’usage de la drogue. Selon le rapport 1082 tonnes de cannabis saisies en Afrique de l’ouest entre 2018 et 2019.



« Une personne sur 5 qui a accès au traitement est une femme »

70% des cas liés à l’usage de la drogue sont des jeunes âgés de moins de 30 ans. Les derniers chiffres de ce rapport montrent que l’utilisation précoce des drogues connaît également une forte croissance.

Selon le docteur Akinola, les éléments du rapport sont une politique précoce. C’est l’occasion pour elle de rappeler l’importance du traitement préventif sur l’utilisation de la drogue par rapport à l’âge et le sexe en Afrique de l’ouest. Elle affirme à cet effet qu’en 2030 cette courbe augmentera de 11%.

Le représentant du Nigeria a exhorté tous les États membres à se référer au rapport dans la lutte contre l’utilisation des narcotiques.

Pour terminer l’Union Africaine, a également adressé un mot de solidarité en magnifiant cette initiative de mise en place de nouvelles stratégies pour contrer la tendance à la hausse du trafic de drogue.