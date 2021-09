Sen’Eau défend ses compteurs - adakar.com

La Sen’Eau qui est vouée aux gémonies depuis quelques temps par Sos Consommateurs et certains de ses clients apporte la réplique. Elle estime qu’il n’y a pas à chercher les justifications de la cherté des factures d’eau dans la qualité des compteurs. La Sen’Eau dément formellement le fait qu’on dise que les compteurs d’eau sont à l’origine des consommations élevées, qui ne sont dues en réalité qu’à la présence accrue d’eau, à une meilleure pression ainsi qu’à la présence de fuites dans certains cas dans les maisons. Selon son service de communication, ce sont des compteurs de grande qualité, certifiés et testés individuellement dès leur sortie d’usine, qui sont installés dans les maisons. Avant de préciser que les marques commandées (ITRON et DIEHL) sont les meilleures du marché international. La boite a démenti également le fait qu’un stock de 17 000 compteurs de marque Itron sont considérés comme «non conformes» par la Division de la Métrologie. Pour une baisse des factures d’eau, Sen’Eau exhorte ses clients à suivre leur consommation pour éviter le gaspillage de l’eau.