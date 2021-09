Deux membres de “Y en a marre“, Kilifeu et Simon, placés sous mandat de dépôt et écroués - adakar.com

Kilifeu, membre du mouvement “Y en a marre“

Le juge du deuxième cabinet d’instruction a suivi les réquisitoires introductifs du parquet concernant le dossier incriminant les deux membres du mouvement “Y en a marre“.



Après avoir entendu et placé sous mandat de dépôt le nommé Thierno Amadou Diallo, principal accusateur des deux membres de “Y en a marre", le juge du deuxième cabinet en a fait de même concernant Landing Mbessane Seck alias ’’Kilifeu et Simon’’.



Les deux membres de “Y en a marre“, entendus séparément par le juge du deuxième cabinet d’instruction, ont été ensuite placés sous mandat de dépôt et écroués.



Landing Mbessane Seck alias Kilifeu et Simon sont poursuivis dans une affaire d’escroquerie présumée aux visas. À en croire la presse, le parquet a visé des délits et infractions comme “association de malfaiteurs“, “corruption“, “tentative de trafic de migrants“, “faux en document administratif“ contre les deux activistes et rappeurs.



Les deux rappeurs, notamment connus pour leur engagement citoyen et leur opposition au régime du président Macky Sall qu’ils ne manquent jamais de critiquer, vont passer leur première en prison.



Selon les infractions visées, les deux activistes pourraient encourir une peine pouvant aller jusqu’à 10 années de prison.



