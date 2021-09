Affaire Kilifeu et Simon: Halte à la manipulation (Aliou Sané) - adakar.com

Affaire Kilifeu et Simon: Halte à la manipulation (Aliou Sané) Publié le mercredi 15 septembre 2021

© Autre presse par DR

Aliou Sané, coordonnateur de “Y en a marre“

SIMON ET KILIFEU NE SONT PAS POURSUIVIS POUR TRAFIC DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES

Une certaine presse, à travers les gros titres, les photos illustratives, joue à faire croire à l'opinion que le dossier d'un présumé trafic de passport dans lequel des députés sont cités, et lié à ceux de Kilifeu et Simon. CE QUI EST ARCHI FAUX !!!



Pour Kilifeu : Les enquêteurs dans leurs investigations de départ, ont tenté de trouver un lien entre Kilifeu et l'affaire des députés, mais ils ont tout de suite écarté cette piste. Puis, partant de la vidéo diffusée par Thier, ils ont voulu savoir si Kilifeu avait réellement entrepris les démarches, posé des actes délictuels de trafic de faux passeports. Au bout des investigations et confrontation entre Thier et Kilifeu, il est sorti que ce dernier ne pouvait être poursuivi pour trafic de passeports diplomatiques. DONC KILIFEU N'EST PAS



POURSUIVI POUR TRAFIC DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES.



Finalement, sur la base de propos à charge, des allégations de Thier, Kilifeu est mis en garde à vue pour... ESCROQUERIE. Et sans AUCUNE PLAINTE déposée par un quelconque plaignant, il valse entre les commissariats et le parquet. Si un procès devait se tenir sur ce dossier, ce serait un procès historique puisqu'il se tiendra sans partir civile.



Pour Simon: Toujours sur la base des propos de Thier, il est poursuivi pour... TENTATIVE DE TRAFIC DE MIGRANTS. Pour ce qui savent, ce délit est criminalisé. Cette très lourde charge est retenue contre Simon juste parce que Thier soutient que Simon lui aurait "loué" son passeport français. Charges que Simon a pu facilement démonter lors des interrogatoires.



Voilà la vérité dans cette affaire.



Aliou Santé

Coordonnateur Y'en a marre