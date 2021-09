Covid-19: le Sénégal n’est pas à l’abri d’une quatrième vague - adakar.com

Publié le mercredi 15 septembre 2021

© Autre presse par DR

Covid-19: le Sénégal n’est pas à l’abri d’une quatrième vague

Le directeur de l'institut Pasteur de Dakar, Alpha Amadou Sall, n’exclut pas le risque d’une quatrième vague de Covid-19 au Sénégal.



«Il faut se préparer à toute éventualité. Le Covid-19 nous a montré que chaque fois qu’il y a eu des vagues, elles ont eu des retentissements dans nos pays», a déclaré le responsable de l’institut Pasteur de Dakar, dans un entretien accordé mardi au quotidien local L’Observateur.



«On se prépare en conséquence. Le Covid nous a habitués à évoluer en vagues. Dans notre fonctionnement, nous sommes toujours dans une dynamique de prévoir, tant que nous n’aurons pas atteint le niveau d’immunité suffisant, il peut y avoir des vagues supplémentaires», avertit M.Amadou Sall.

Il a affirmé à ce propos qu'il s'active avec son équipe «pour avoir des vaccins rapidement, à mettre en place des tests rapides et à faire de la planification», ajoutant qu’ils «sont déjà dans la dynamique de dire ce qui va se passer en cas de 4e vague ou 5e vague» et qu'ils «feront tout ce qu’il faut pour être prêts à ce moment-là».



L'institut Pasteur de Dakar (IDP) et la Mutuelle panafricaine de gestion des risques ont signé lundi un accord de partenariat, pour soutenir les capacités régionales de surveillance épidémiologique et de réponse aux épidémies, destiné aux membres de l'Union africaine.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 73.513 cas déclarés positifs dont 67.696 guéris, 1.837 décès et 3.979 sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile, selon des chiffres officiels du ministère de la Santé.



Le ministère indique qu'à la date du 12 septembre 1.199.440 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19.