Le Sénégal cité en exemple par le Procureur de la Cour pénale internationale

Pour le Procureur de la Cour pénale internationale (Cpi), Karim Khan, le Sénégal est devenu une grande icône de la justice internationale. Et c’est pour cette raison qu’il a réservé sa première visite officielle à notre pays. Dans sa stratégie, le Procureur Khan souhaite placer son magistère sous le signe du dialogue et de la complémentarité.



Interviewé par nos confrères du journal Le Soleil, le Procureur de la Cour pénale internationale (Cpi), Karim Khan souligne : « au fait, c’est ma première visite officielle. J’ai été, le mois dernier, au Soudan parce que la Cour pénale internationale (Cpi) est activement engagée dans des enquêtes dans ce pays, conformément aux recommandations du Conseil de sécurité des Nations unies ».



Avant d’ajouter : « Je suis venu au Sénégal, car c’est un pays spécial. C’est le premier pays au monde à avoir ratifié le Statut de Rome. En plus, l’ancien Président de l’Assemblée des États parties, Me Sidiki Kaba, vient du Sénégal. Le Président Macky Sall ainsi que le Gouvernement sénégalais supportent la justice internationale. Il y a, en outre, le rôle joué par le Sénégal dans le jugement de Hissène Habrè. Le Sénégal est donc un exemple ».



« Je suis venu voir cet exemple, remercier le Sénégal et prendre conseil auprès du Président Macky Sall, pour que nous puissions travailler en étroite collaboration avec les États, y compris ceux africains. Ceci, pour mieux faire pour les victimes et les survivants qui cherchent justice pour des crimes qui n’auraient jamais dû avoir lieu », conclut-il.