Le chef de l'ONU appelle les dirigeants mondiaux à participer au Sommet des systèmes alimentaires avec d'ambitieux engagements Publié le mardi 14 septembre 2021 | Xinhua

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi les dirigeants mondiaux à participer au Sommet des systèmes alimentaires, prévu le 23 septembre, avec d'ambitieux engagements.



Tandis que les dirigeants se préparent pour le sommet, "j'appelle tout le monde à venir avec d'ambitieux engagements afin de nourrir l'espoir pour un meilleur avenir. Il est de notre impératif moral de maintenir notre promesse en vue de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030", a dit M. Guterres dans une déclaration avant le sommet, qui se tiendra en marge de la 76ème session de l'Assemblée générale de l'ONU.



"La communauté internationale a une occasion vitale de faire avancer la vision de l'Agenda 2030 en changeant la façon dont nous produisons, transformons et consommons les aliments", a indiqué le chef de l'ONU, ajoutant : "Un système alimentaire qui fonctionne bien peut aider à prévenir les conflits, à protéger l'environnement, et à assurer la santé et les moyens de subsistance à tous. Dans la nourriture, il y a de l'espoir".



Au cours des 18 derniers mois, la pandémie de COVID-19 ayant physiquement séparé les personnes, le Sommet des systèmes alimentaires les réunira à travers un processus remarquable d'engagement mondial. Elles sont unies autour de l'idée simple selon laquelle la nourriture peut aider à accélérer les actions, à apporter des solutions à tous les ODD, ainsi qu'à mieux se remettre de la COVID-19, a-t-il conclu.