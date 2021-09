Afrique de l’ouest : en attendant l’Eco, le CFA dévisse face au naira nigérian et au cedi ghanéen - adakar.com

Afrique de l'ouest : en attendant l'Eco, le CFA dévisse face au naira nigérian et au cedi ghanéen Publié le mardi 14 septembre 2021

Billets de banque

De juillet 2020 à juillet 2021, le naira nigérian est passé de 1,9 F CFA ouest-africain à 1,3 F CFA, selon les données du dernier bulletin mensuel des statistiques de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) consulté par Financial Afrik. La même source indique que le cedi ghanéen se négociait à 95 FCFA en juillet 2021, contre 111 francs un an auparavant (données officielles).



Principales économies de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Nigeria et le Ghana sont les pays les plus actifs dans les échanges dans la région et entretiennent des fortes relations commerciales avec leurs voisins de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). En exemple, le premier représente à lui seul environ 76% des échanges selon les données officielles de la CEDEAO, suivi du Ghana (9,2%) et la Côte d’Ivoire (8,64%), selon les chiffres de la CEDEAO. Le montant des échanges commerciaux de la région se chiffre en moyenne à 208,1 milliards USD, les exportations sont estimées à environ 137,3 milliards USD et les importations, à près de 80,4 milliards USD.