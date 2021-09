Les cas de COVID-19 en Afrique dépassent les 8,05 millions (CDC Afrique) - adakar.com

Les cas de COVID-19 en Afrique dépassent les 8,05 millions (CDC Afrique) Publié le mardi 14 septembre 2021 | Xinhua

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint 8.052.110 en date de mardi après-midi, a déclaré le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



Le CDC Afrique, l'agence spécialisée dans les soins sanitaires de l'Union africaine, a précisé que le nombre de décès dus à la pandémie à travers le continent s'élevait à 204.025. Quelque 7.349.642 patients se sont remis de la maladie jusqu'à présent en Afrique.



L'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et l'Ethiopie font partie des pays comptant le plus de cas sur le continent, selon l'agence.



En nombre de cas, l'Afrique australe est la région la plus touchée, suivie des parties nord et est du continent, tandis que l'Afrique centrale est la région la moins touchée du continent, d'après le CDC Afrique.