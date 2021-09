Serigne Bass Abdou Khadre interdit de huer Macky Sall à Touba - adakar.com

Serigne Bass Abdou Khadre interdit de huer Macky Sall à Touba Publié le mardi 14 septembre 2021 | Walf Fadjri L'Aurore

Le chef de l`État reçu par le Khalife des Mourides

Comme annoncé par ailleurs, le président SALL est attendu samedi à Touba pour une visite de courtoisie. Un déplacement qui intervient dans un contexte de dèche nationale marquée par une hausse des prix de certaines denrées de première nécessité.



Pour parer à toute éventualité, Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKE, qui a annoncé la visite du président, a exhorté les populations à ne pas huer Macky SALL.



« Il (Ndlr, Serigne Mountakha) déplore ce phénomène nouveau qui commence à exister dans la cité. On voit de plus en plus des gens manifester leur colère dans la rue. Cette manière de faire est prohibée et intolérable. Que ceux qui ont envie de se faire entendre viennent lui parler ou passent par ses représentants. Mais il ne tolérera plus que de tels comportements se reproduisent… » , a déclaré le porte-parole du khalife général des mourides.



A noter que le leader de l’APR est attendu ce samedi à Touba en prélude au grand Magal de Touba est prévu les 25-26 septembre prochains.