Élections départementales et municipales: “La République des Valeurs“ de Thierno Alassane Sall boude la coalition en préparation du PDS - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Élections départementales et municipales: “La République des Valeurs“ de Thierno Alassane Sall boude la coalition en préparation du PDS Publié le mardi 14 septembre 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Thierno Alassane Sall lance son mouvement politique

Dakar, 29 octobre 2017 - L`ancien ministre de l`Énergie et du développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall, a présentés son mouvement politique: La République des valeurs. C`était en présence de plusieurs membres de l`opposition. Tweet

La mise en place des coalitions politiques en direction des élections départementales et municipales ne se font pas sans difficultés. Les défections ne se comptent plus.



Après la bouderie de “Gueum Sa Bopp“ et Bougane Guèye Dany de la coalition “Yewwi Askan Wi“, c’est la nouvelle coalition du parti démocratique, en attente d’être baptisée qui enregistre déjà des départs.



Annoncée comme faisant partie des partis signataires, “La République des valeurs“ de Thierno Alassane Sall a, dans un communiqué, indiqué ne pas se reconnaître dans aucun des coalitions politiques déjà mises sur pied ou en phase de gestation.



"La République des Valeurs ne se reconnaît pas dans les alliances au niveau national. En conséquence, elle ne signera pas la charte de la coalition nouvellement annoncée. Notre option de toujours a été de construire un vrai pôle alternatif ancré sur l’éthique et la citoyenneté", annonce le parti de Thierno Alassane Sall dans un communiqué.



Conscient de la nécessité de nouer des partenariats en direction des prochaines élections, Thierno Alassane Sall n’écarte cependant pas des alliances futures. "La République des Valeurs reste ouverte à tous les Sénégalais, mouvements citoyens et forces politiques qui s’opposent résolument au régime actuel, pour une refondation de la République", indique la RV.



La formation politique de l’ancien ministre de l’Énergie annonce qu’elle rendra publique "très prochainement les modalités de sa participation aux élections départementales et communales".



Les élections départementales et municipales sont prévues pour se tenir le dimanche 23 janvier 2023.



Makhtar C.