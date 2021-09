Pour sa réélection à la tête de la ville de Pikine: Douze organisations faitières investissent Abdoulaye Thimbo - adakar.com

Pour sa réélection à la tête de la ville de Pikine: Douze organisations faitières investissent Abdoulaye Thimbo
Publié le mardi 14 septembre 2021

Réunion délocalisée du Conseil des ministres à Pikine

Pikine, le 20 juillet 2016 - La réunion délocalisée du Conseil des ministres a démarré, ce matin, à la Mairie de la Ville de Pikine. Elle est présidée par le chef de l`État Macky Sall.

Pour les prochaines élections locales de janvier 2022, douze organisations faitières du département de Pikine ont investi, hier, l’actuel maire de la ville de Pikine, pour un second mandat. On peut citer, entre autres, les associations départementales des délégués de quartier de Pikine, des imams de Pikine, des parents d’élèves, maîtres coraniques, Baniénous Gokh, des communicateurs traditionnels, des retraités, de l’Association nationale pour le développement économique et social des éleveurs du Sénégal (Anadese), la Fédération départementale de Pikine des personnes vivant avec un handicap, l’antenne départementale de la Chambre des métiers de Pikine, le club Handisport, le comité de gestion de la grande mosquée de Pikine.



Selon leur porte-parole, ils lancent un appel solennel à la population de la ville, dans toutes ses composantes sociales et sa diversité, à soutenir la candidature et l’élection du maire Abdoulaye Thimbo pour un second mandat à la ville de Pikine. Les camarades de Mame Gor Fall invitent le président de la République à tenir compte de cette forte demande des organisations faitières du département de Pikine et des structures associées.



Leur choix d’investir M. Thimbo s’explique, selon lui, par le fait que sa démarche communautaire, pour impulser un développement territorial local, est matérialisée par l’association des composantes sociales essentielles de la ville de Pikine à la conduite de toutes les affaires concernant la cité ; les résultats obtenus par la ville de Pikine sous son magistère en matière de gouvernance administrative, avec notamment la mise en place d’outils modernes de gestion comme un plan quinquennal de développement de la ville, un manuel des procédures administratives, financières et techniques ; la bonne exécution des marchés publics et le respect des indicateurs exigés aux collectivités territoriales pour leur éligibilité aux financements du Pacasen ; les investissements structurants réalisés sous sa direction dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation, de la lutte contre les inégalités liées au genre et à la vulnérabilité sociale, de la jeunesse, des sports, de la culture et des loisirs et dont la finalité vise à développer le capital humain et à permettre aux administrés de la ville de Pikine de s’épanouir.



A cela s’ajoutent les plaidoyers forts déployés par l’actuel maire auprès des hautes autorités dans le domaine des infrastructures sociales, sportives, culturelles et sportives. ‘’Vu toutes les réalisations qu’il a faites dans la ville de Pikine, il nous a semblé nécessaire de l’investir à nouveau pour briguer la mairie de la ville de Pikine, pour un second mandat. Ses réalisations dans tous les secteurs sont visibles un peu partout dans le département de Pikine. Il a urgé pour nous de l’investir par devoir et par morale. Nous allons battre campagne pour lui, afin qu’ils puissent gagner la mairie, au soir du 22 janvier prochain. Partout où le devoir nous attend, nous y serons’’, a promis M. Fall.