Alpha Condé refuse de signer sa démission - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Alpha Condé refuse de signer sa démission Publié le lundi 13 septembre 2021 | Igfm.sn

© Autre presse par DR

Alpha Condé, président de la Guinée

Tweet

Alpha Condé a refusé de signer sa démission. L’info circulait déjà, depuis quelques jours. Les informations publiées par Jeune Afrique convergent vers la même direction.

En effet, le média panafricain révèle que le président déchu «préfère être tué» que de signer sa démission.



JA ajoute aussi que l’ancien président guinéen demeure détenu dans l’antenne des forces spéciales, installée dans une aile du Palais du peuple, à l’entrée de Kaloum, précisément dans la suite où vivait précédemment le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya.



C’est d’ailleurs dans cette même pièce (et non au palais de Sékhoutouréya), que la désormais célèbre photo d’Alpha Condé, assis sur un canapé et encerclé par des militaires, a été prise.