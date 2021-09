Prévisions météo du lundi 13/09/21 à 12h00 au mardi 14/09/21 à 12h00 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Prévisions météo du lundi 13/09/21 à 12h00 au mardi 14/09/21 à 12h00 Publié le lundi 13 septembre 2021 | Autre presse

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Hivernage 2015 en plein ramadan Dakar reçoit sa première pluie

Ce jeudi 09/ juillet 2015 au milieu du mois béni du ramadan Dakar a reçu sa première pluie Tweet

Au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera marqué par des passages de nuages sur la quasi-totalité du territoire.



Toutefois, des orages et pluies faibles à modérées intéresseront les localités Sud et probablement le Centre-sud (kaolack Fatick) et la Petite Côte (Mbour Dakar) durant cet après-midi et la nuit.



La chaleur restera sensible sur une bonne partie du pays, particulièrement sur les localités Nord-Est et Centre où les pics de températures journalières évolueront entre 36 et 40° C.

Les visibilités seront généralement bonnes.



Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de Nord à Nord-ouest sur l’ensemble du territoire.

Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les cotes senegalaises durant la période de validité du bulletin.



L’ANACIM vous souhaite un excellent début de semaine!