Coupe CAF: Diambars se qualifie pour le prochain tour Publié le lundi 13 septembre 2021

© aDakar.com par DF

Coupe de la Ligue: Diambars sacré devant Dakar Sacré-Coeur

Dakar, le 4 juillet 2016 - Le Diambars de Saly a remporté la finale de la Coupe de la Ligue. Les académiciens ont battu Dakar Sacré-Coeur (3-2) au terme d`une rencontre qui a tenu toutes ses promesses et qui s`est jouée jusqu`aux prolongations. Tweet

L’équipe de Diambars de Saly a battu, dimanche, en coupe de la CAF, Wakriya de Guinée sur la marque de trois buts à zéro (3-0), obtenant ainsi sa qualification pour le prochain tour.



Les trois buts de cette rencontre jouée au stade Lat Dior de Thiès ont été inscrits en deuxième période.



La Confédération africaine de football (CAF) ayant décidé de faire jouer les deux manches en une en raison de la situation socio-politique en Guinée, l’équipe de Saly Portudal se qualifie pour le prochain tour de la compétition.

Deux anciens pensionnaires de Diambars en Ligue 1 française ont également brillé ce week-end.



Samedi, Idrissa Gana Gueye (Paris-Saint-Germain) et Ahmadou Bamba Dieng (Marseille) ont montré la voie en jouant un grand rôle dans la victoire de leurs équipes.



Guèye, milieu de terrain international, noté 7 sur 10 par le quotidien sportif français, l’Equipe, ce dimanche, a marqué le 4-ème but de son équipe en plus d’avoir bien assuré son rôle de récupérateur.



Le PSG a finalement gagné 4-0 contre Clermont Foot lors de la 5-ème journée de Ligue 1.



Idrissa Guèye a inscrit son 2-ème but de la saison à cette occasion.



Titularisé sur le flanc gauche de l’OM, Bamba Dieng qui a profité de l’absence des titulaires marseillais habituels a marqué ses deux premiers buts dans le championnat d’élite du football français qu’il a rejoint en janvier 2020.



En plus de ses deux buts synonymes de victoire dans l’un des

matchs phares en France contre l’AS Monaco, Dieng a marqué les esprits en étant dans tous les bons coups de son équipe.



