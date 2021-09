Saly-Portudal: un couple d’enseignant et leur enfant meurent dans un incendie - adakar.com

Saly-Portudal: un couple d'enseignant et leur enfant meurent dans un incendie Publié le lundi 13 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Trois personnes ont perdu la vie dimanche dans un incendie qui s’est produit à la résidence ’’La Palmeraie’’ sise à la station balnéaire de Saly-Portudal (ouest), a appris l’APS.



Il s’agit d’un couple d’enseignants originaire de la ville de Saint-Louis (nord) et leur enfant âgé d’un an, selon une source sécuritaire.



Les sapeurs-pompiers et des éléments du commissariat urbain de Saly-Portudal se sont déplacés sur les lieux pour respectivement éteindre le feu et procéder au constat d’usage.



Cet incendie mortel serait causé par un court-circuit électrique, ayant occasionné également plusieurs dégâts matériels.



Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’Etablissement public de niveau 1 (EPS) situé au quartier Grand-Mbour de la capitale de la Petite-Côte.



