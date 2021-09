Lancement d’un deuxième plan décennal de lutte contre les inondations : non à cette démarche de la charrue avant les bœufs ! - adakar.com

Lancement d'un deuxième plan décennal de lutte contre les inondations : non à cette démarche de la charrue avant les bœufs ! Publié le lundi 13 septembre 2021 | Le Quotidien

Visite du ministre de l`Intérieur dans les quartiers inondés de la région de Dakar

Dakar, le 23 août 2021 - Le ministre de l`Intérieur, Antoine Félix Diome, s`est rendu dans plusieurs localités de la région de Dakar pour constater les inondations causées par les pluies. Tweet

Avant-hier seulement, Macky Sall annonçait sa volonté de lancer un deuxième plan décennal de lutte contre les inondations.

Aujourd’hui, le même Macky Sall demande à l’Inspection générale d’Etat (Ige) de procéder à l’audit du plan décennal de lutte contre les inondations en cours d’exécution.

Sur quoi s’est fondé notre Décideur pour envisager un deuxième plan décennal de lutte contre les inondations ?

Il est triste de le constater et de le regretter, que Macky Sall évolue malgré lui dans l’irrationnel et l’informel en matière de conception d’initiatives et de politiques publiques. Ce qui explique les limites qui en résultent et qui expliquent en partie le peu de succès dans la mise en œuvre de telles initiatives : programme zéro déchet, programme Cent mille logements, Cleaning Day, Keur Momar Sarr 2 (accroissement de la production de l’eau potable), loi sur le loyer, la reddition des comptes…

Dans une République organisée, le lancement initial comme le renouvellement d’un projet, d’un programme, d’une politique, n’est pas et ne peut être mécanique ni systématique. Il dépend des résultats de son évaluation.

Comment comprendre que Macky Sall prône un deuxième plan décennal de lutte contre les inondations avant même d’avoir les résultats d’un éventuel audit du plan en cours ?

Cela s’appelle pilotage à vue, frère jumeau de la mal gouvernance à l’origine des maux profonds qui gangrènent notre pays et dont les seules victimes sont les populations.

Avons-nous réellement des «Guides» à la hauteur des aspirations légitimes de notre vail­lant Peuple ? Certainement pas !

Abdou SANE

Ancien député

abdousanegnanthio@gmail.com

Dakar, Senegal.