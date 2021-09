Sénégal : deux membres du mouvement Y’en a marre dans le viseur de la justice - adakar.com

Les rappeurs Simon et Kilifeu, deux membres fondateurs du mouvement citoyen Y’en a marre, devraient être présentés au procureur de la république ce lundi 13 septembre. Ils sont poursuivis dans une affaire d’escroquerie et de trafic de faux visa dans laquelle sont également cités deux députés de la mouvance présidentielle.



C’est un véritable séisme qui secoue les Y’en a marre. Deux membres du mouvement citoyen - qui s’est illustré ces dernières semaines par des prises de position très critiques contre les derniers projets de loi du président Macky Sall - se trouvent à la division des investigations criminelles.



Landing Mbissane Seck allias Kilifeu, en garde à vue depuis une semaine, est poursuivi pour escroquerie sur visa. Il aurait facilité l’obtention de visa moyennant finances. Un délit qui peut valoir jusqu’à un an de prison ferme.



Quant à Simon Kouka, il est poursuivi pour trafic de passeports. Il aurait loué son passeport français à d’autres personnes. Ce qui peut être considéré comme trafic de migrant. Un délit criminalisé et qui peut lui valoir 5 à 10 ans de prison s’il y a récidive ou circonstances aggravantes.



Leur avocat maitre Khoureychi Ba, estime qu’ils pourraient bénéficier d’un retour de parquet, le temps de compléter l’enquête et éviter ainsi le mandat de dépôt.



Du côté de Y’en a marre, pas de réactions pour le moment, mais un des responsables soupçonne des soubassements politiques. Au total, 5 personnes au moins sont concernées par cette affaire parmi lesquels 2 députés de la majorité dont la levée de l’immunité parlementaire pourrait intervenir dans les prochains jours. Le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakar a annoncé jeudi qu’il ne s’y opposerait pas.