Marche contre la vie chère: Guy Marius Sagna et Cie brutalisés et arrêtés à Guédiawaye
Publié le lundi 13 septembre 2021

Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

Le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage), Guy Marius Sagna et des membres du mouvement FRAPP ont été brutalisés et arrêtés à Guediawaye pour avoir protesté contre la vie chère au Sénégal ce dimanche 12 septembre 2021.



La marche pacifique contre la vie chère initiée par le mouvement ATAW (And Taxawu Askan Wi) a été réprimandée par la police, ce dimanche. Venus pour apporter leur soutien au mouvement organisateur, Guy Marius Sagna et ses camarades ont été brutalisés et arrêtés.



Pour rappel le préfet de Dakar avait interdit la manifestation du Mouvement And Taxawu Askan Wi de Guediawaye contre la vie chère sous prétexte de risque de trouble à l’ordre public et de propagation du coronavirus.