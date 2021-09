Tamba : On en sait d’avantage sur l’accident du député Moustapha Guirassy - adakar.com

Tamba : On en sait d'avantage sur l'accident du député Moustapha Guirassy Publié le dimanche 12 septembre 2021

Le député Moustapha Guirassy a été victime d`un accident sur la route de Tamba

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident de l'honorable député Moustapha Guirassy, survenu à quelques encablures du village de Dialakoto, à 70 km de Tambacounda.



En effet, voulant éviter un chien, le chauffeur de l'ancien maire et député de Kédougou, aurait quitté la RN et heurté violemment un camion immobilisé sur le bas côté. Les images témoignent de la violence du choc.



Pour rappel, le député Guirassy et son chauffeur ont été transportés aux urgences de l'hôpital régional de Tambacounda. Aux dernières nouvelles, c'est le chauffeur qui serait en soins intensifs, le député quant à lui se porterait mieux...