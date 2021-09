Coronavirus : 49 nouvelles contaminations et 02 décès rapportés samedi - adakar.com

Coronavirus : 49 nouvelles contaminations et 02 décès rapportés samedi Publié le dimanche 12 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Tests positifs au coronavirus

Dakar – Au total, 49 nouvelles contaminations au Covid-19 et 02 décès liés à la maladie ont été rapportés samedi par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



’’Sur 2209 tests réalisés, 49 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,21%’’, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie.



Ces nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24h concernent 09 contacts suivis par les services de santé et 40 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (21) et dans d’autres endroits du pays (19).



Deux (02) décès ont été enregistrés, vendredi.



Le ministère a rapporté que 505 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 73440 cas positifs dont 66520 guéris, 1828 décès, 5091 patients sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile.



Le ministère signale qu’à la date du 11 septembre, 1.193.279 personnes ont été vaccinées contre la Covid-9.



