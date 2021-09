Jeunesse : le programme ’’new deal’’ expliqué aux acteurs de Kaolack - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Jeunesse : le programme ’’new deal’’ expliqué aux acteurs de Kaolack Publié le dimanche 12 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Tweet

Kaolack – Le service départemental de la jeunesse de Kaolack en collaboration avec la coopération Sénégalo-Belge (ENABEL) a organisé, samedi, un comité départemental de développement (CDD) consacré à la vulgarisation de l’initiative du programme ’’New deal’’, a constaté l’APS.



’’Le programme +new deal +est initié par le ministère de la jeunesse à travers son projet promotion des jeunes. Il a pour but de lutter contre les maux qui gangrènent la jeunesse du Sénégal’’, a rappelé le chef de service départemental de la jeunesse de Kaolack, Pape Sambou Ndiaye lors de cette rencontre présidée par l’adjoint au préfet de Kaolack, Aliou Sadji.



’’L’objectif de ce CDD est de sensibiliser la communauté du département de Kaolack et de les imprégner par rapport à ce programme qui a pour vocation de mettre sur pieds 72 clubs de jeunes filles au niveau des différentes contrées’’, a-t-il expliqué.



Selon lui, ’’sur le terrain, chaque club va regrouper 30 jeunes filles en vue de les sensibiliser sur les maux qui gangrènent les jeunes tels que les sévices sexuels, les grossesses précoces, le tabagisme, l’alcoolisme et l’inceste’’.



’’Ces clubs vont essayer de conscientiser les jeunes filles en calquant sur nos coutumes, valeurs et religieuse. L’objectif, c’est de pousser les jeunes filles de moins de 18 ans à adopter des comportements modèles afin que nous puissions avoir une jeunesse saine et imbue de valeurs positives’’, a dit Pape Sambou Ndiaye par ailleurs directeur du Centre départemental d’éducation pour les sportifs de Kaolack (CEDEPS).



’’Le programme new deal consiste à installer un club composé de 30 jeunes filles qui vont faire un pacte avec la communauté en faisant un serment sur le fait de ne pas tomber enceinte avent 18 ans. Et, les parents aussi vont faire un pacte avec ces jeunes filles afin de ne pas les marier avant 18 ans’’, a expliqué la chargée de la santé de la reproduction des adolescents à la coopération Sénégalo-Belge (ENABEL), Khadija Diawara.





MNF/OID