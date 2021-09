Inauguration de la permanence départementale de l’apr de kaolack : Abdoulaye Khouma satisfait une vieille doléance des "aperistes - adakar.com

Inauguration de la permanence départementale de l'apr de kaolack : Abdoulaye Khouma satisfait une vieille doléance des "aperistes Publié le samedi 11 septembre 2021

L'inauguration de la permanence départementale de l'Alliance pour la République (APR), au centre ville de Kaolack ce samedi, est une grande avancée dans l'histoire politique de la majorité présidentielle au niveau locale. Au-delà de son caractère historique, elle consacre la satisfaction d'une vieille doléance des militants, responsables, jeunesses et sympathisants de la formation politique du Président, Macky Sall, l'Apr.



Avec une portée hautement stratégique pour le régime du Président Macky Sall, ladite permanence, une grande première dans le département de Kaolack, revêt un cachet particulièrement symbolique, selon le candidat déclaré à la Mairie, le jeune "aperiste", Abdoulaye Khouma.



Pour tenir des réunions, des séances de coordination, donner des audiences ou être à l'écoute des militants, organiser des rencontres d'animation et d'échange, les responsables politiques du camp du Président de la République, Macky Sall, n'ont plus besoin d'aller louer un hôtel, une salle de spectacle ou encore squatter leur domicile ou bien les espaces publics. Rappelant que cette permanence est celle de l'Apr, Abdoulaye Khouma a réitéré sa main tendue en direction des différents responsables agissant et s'activant dans la division à l'unité. "C'est une permanence de l'Apr, de Macky Sall. Elle est ouverte à tout le monde. J'invite l'ensemble des sensibilités, des responsables du département et même de la région, à taire les divergences, à taire les querelles stériles, à cesser la guerre fratricide, pour l'intérêt du parti, pour l'intérêt de Macky Sall, pour l'intérêt de Kaolack", a déclaré, le candidat de la Coalition "Domi Kaolack", Abddoulaye Khouma.



Appel à l'unité de l'Apr Kaolack



Pour montrer que sa démarche épouse parfaitement la portée unificatrice de son appel, M. Khouma a révélé que même le secrétariat de ladite permanence a été affecté à une jeune fille de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de Kaolack.



Très riche en terme d'animation, la cérémonie d'inauguration du premier siège départemental de l'Apr Kaolack, a également été une belle occasion de mobilisation pour la base affective du jeune candidat de la Coalition "Domi Kaolack", Abdoulaye Khouma.



Une véritable démonstration de popularité dans la nouvelle reconfiguration des forces en présence à Kaolack. Une mobilisation exceptionnelle qui a réuni l'ensemble des département de Kaolack.



Au paravent, Baye Makhtar Niasse, du département de Kaolack, a ouvert la cérémonie par des prières avant d'appeler les jeunes et les femmes à se munir de leur carte d'électeur avant les élections. Ce dernier n'a pas manqué de rappeler les relations particulières entre le Khalife de Médina Baye et Abdoulaye Khouma. Quant à Kéba Diallo de Nioro a souligné que Abdoulaye Khouma vient de poser un acte qu'aucun autre responsable politique de Kaolack n'a fait. Pour le doyen Saliou Wilane appelant à la massification des bases locales, "un parti ne peut pas faire de la politique sans permanence. C'est dans la permanence que se produit l'éclosion des idées".



La Coordonnatrice du Collectif des responsables authentiques de l'Apr de la région de Kaolack, a pour sa part, engagé l'ensemble de leur membre derrière le candidat de la Coalition "Domi Kaolack", Abdoulaye Khouma. Au-delà de Kaolack, dira le coordinateur départemental de la Cojer, Bocar Diallo, "c'est au Sénégal que Abdoulaye Khouma a donné une grande leçon politique en inaugurant la première permanence de l'Apr à Kaolack". Rappelons que ces locaux comptent une grande salle de réunion, plus de 200 sièges, un groupe électrogène et d'autres pièces climatisées pour les audiences.