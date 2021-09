La mission de la Cédéao a pu rencontrer Alpha Condé à Conakry - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La mission de la Cédéao a pu rencontrer Alpha Condé à Conakry Publié le samedi 11 septembre 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Alpha Condé , président de la république de le Guinée

Tweet

Fin de mission pour la délégation Cédéao, dépêchée en Guinée après le coup d'État militaire qui a renversé Alpha Condé dimanche dernier. Les ministres des Affaires étrangères du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria ont quitté Conakty ce vendredi soir. Ils ont rencontré le colonel Mamady Doumbouya, à la tête du Comité national de redressement et de développement qui a pris le pouvoir. Comme elle le demandait, la délégation a pu voir Alpha Condé.



Avec notre envoyée spéciale à Conakry, Charlotte Idrac



Il « va très bien » assurent plusieurs membres de la délégation qui l’ont vu cet après-midi, qui ont discuté avec lui au quartier général des forces spéciales à Conakry. C’était la priorité de cette mission : s’assurer de la santé et des conditions de vie du président déchu arrêté dimanche. À la sortie du camp du CNRD ultra-sécurisé et survolé par un drone, Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de la Cédéao, a fait une très brève déclaration