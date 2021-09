Le Sénégal décernera un prix pour récompenser le meilleure film d’Afrique et de la diaspora lors du FESPACO 2021 - adakar.com

Publié le samedi 11 septembre 2021

Le Sénégal décernera un prix pour récompenser le meilleure film d'Afrique et de la diaspora lors du FESPACO 2021

La présidence du Sénégal va décerner un prix d'une valeur de 7.500 euros, près de 5 millions de francs CFA, lors de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) prévue du 16 au 23 octobre 2021, a rapporté vendredi l'Agence de presse sénégalaise (APS).



Selon l'APS, le prix décerné par la présidence sénégalaise va récompenser le meilleur film d'Afrique et de la diaspora, dans la section "Perspective", une nouveauté du festival.



Le jury de cette section du FESPACO sera présidé par le cinéaste sénégalais Alain Gomis, double lauréat de l'Etalon d'or de Yennenga, la plus importante distinction de l'événement.



Cette catégorie est réservée aux réalisateurs africains et de la diaspora qui en sont à leur premier ou deuxième long métrage fiction et documentaire.



Treize films venant de 12 pays, dont "Enterrés" de la Camerounaise Françoise Ellong, "Faritra" des Malgaches Rasoanaivo Tovoniaina et Razanajaona Luck, et "La Traversée" de la Burkinabè Irène Tassembedo ont été sélectionnés pour ladite section.



La 27e édition du FESPACO va décerner une trentaine de prix officiels et des prix spéciaux. Le Sénégal est le pays invité d'honneur du FESPACO 2021.