Décès à Paris de Charles Konan Banny, ex-gouverneur de la Bceao Publié le vendredi 10 septembre 2021

Mort de l`ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny

L'ancien Premier ministre ivoirien, Charles Konan Banny, ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), est décédé vendredi à Paris des suites de la Covid-19, selon des sources concordantes.



L'ancien Premier ministre ivoirien, malade depuis quelques semaines, avait été évacué à Paris pour des soins. Il a plongé dans le coma pendant plusieurs heures avant de tirer sa référence, ce vendredi.



Économiste de formation, Charles Konan Banny débute en 1976 sa carrière de banquier à la Bceao. Dix ans plus tard, il devient directeur national de la Banque centrale pour la Côte d'Ivoire.



M. Banny devient officiellement gouverneur de la Bceao le 1er janvier 1994. Il était auparavant gouverneur par intérim de l'institution de 1990 à 1993, après que Alassane Ouattara, a été nommé Premier ministre Ivoirien sous l'ère de feu Félix Houphouët-Boigny.



Il était aux commandes de la Bceao jusqu'en 2005. À la suite de la crise politico-militaire dans son pays, il est nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire le 4 décembre 2005 et demeurera à ce poste jusqu'au 29 mars 2007.



L'ancien Premier ministre Charles Konan Banny a été le président de la « Commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation » en Côte d'Ivoire de septembre 2011 à décembre 2014.



