“Thiat“ de Y en a marre activement recherché par la police

L’affaire du trafic de passeports diplomatiques n’a pas encore fini de révéler tous ses secrets. Et, les choses se compliquent pour les membres du Mouvement « Y’en a marre ».



Après les arrestations des rappeurs Kilifeu et Simon, nos confrères de Iradio informent que Thiatt, également membre dudit mouvement est activement recherché par les éléments enquêteurs de la police.



Auparavant, le rappeur Simon a été convoqué par les redoutables éléments de la division des investigations criminelles avant d’être placé en garde à vue.



Ce dernier, qui se trouvait, hier jeudi à Kaffrine, s’est rendu à la Dic pour répondre à la convocation. Par ailleurs, on apprend que c’est à cause de cette nouvelle arrestation que la détention de Landing Mbissane Seck alias Kilifeu a été prolongée.



Pour rappel, lors de son audition, Amadou Thierno Diallo, l’homme à l’origine de l’affaire, avait invité Simon dans la cause, mais aussi "Thiat" du même mouvement.



D’après les informations, Simon est inquiété pour une somme de 2 millions de Fcfa reçus en échange de la remise de son passeport français à Thierno qui l’aurait même utilisé.