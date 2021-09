Tiken Jah Facoly, après le coup d’Etat en Guinée : «Alpha Condé doit répondre de ses actes» - adakar.com

Tiken Jah Facoly, après le coup d'Etat en Guinée : «Alpha Condé doit répondre de ses actes» Publié le vendredi 10 septembre 2021

Tiken Jah Fakoly

Arrêté depuis le putsch, le sort de Alpha Condé préoccupe certaines personnalités guinéennes. Si pour le moment la junte est occupée à placer les militaires dans les postes stratégiques, une voix, pas des moindres, s’est élevée pour lancer une piste de solutions. Il s’agit de Tiken Jah Fakoly. Le reggae-man, connu pour ses positions politiques, veut faire de Alpha un exemple. Selon lui, au regard du nombre de morts en Guinée depuis 2010, le Président déchu doit répondre de ses actes puisque la «conscience humaine a besoin d’exemple». Faute de quoi, martèle le reggae-man, les dirigeants vont «toujours continuer à faire des erreurs». Pour le reggae-man, «Alpha Condé doit répondre de ses actes, car des personnes ont été tuées pendant son règne. On parle de 100 morts (…) Si on ne montre pas l’exemple, celui qui va venir après Alpha Condé va faire la même chose. On a besoin d’exemple». Ses propos ont été rapportés par le site Guineenews.

Si Tiken Jah Fakoly parle de responsabilité, l’opposant récemment sorti de prison, Foniké Mengué, voit en ce coup d’Etat une preuve des actes du Président renversé. «Ce que je vais dire à M. Alpha Condé, c’est qu’il a compris que c’est nous qui avons raison. Aujourd’hui, je ne sais pas où il est, mais il est seul là-bas. Tous ces ministres, à commencer par Kassory Fofana, tous ces mouvements qui ont été créés pour le soutenir, certains même ont dit que ‘’Abaragué landé’’, où sont-ils aujourd’hui ? Personnellement je le pardonne, je pardonne à Alpha Condé, je pardonne à tout le monde (…)», a-t-il déclaré à Guinée360.