Élections départementales et municipales: le Pds monte une coalition avec plus d'une dizaine de partis et regroupements de formations politiques Publié le vendredi 10 septembre 2021 | aDakar.com

Conférence de presse de la coalition Wattu Sénégal

Dakar, le 9 août 2017 - La coalition gagnante Wattu Sénégal a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur les résultats sortis du scrutin législatif du 30 juillet dernier. Le Parti démocratique sénégalais et ses alliés ont ainsi annoncé qu`ils ne participeront plus à une élection organisée par Macky Sall et son gouvernement. Tweet

Une semaine après l’instauration d’une première coalition dans l’opposition dénommée “Yewwi Askan Wi“ en direction des élections locales du 23 janvier 2022, en voici une deuxième.



Ce vendredi, le Parti démocratique sénégalais, avec d’autres formations politiques et coalitions de mouvements politiques ont annoncé, dans un communiqué, la création d’une coalition en direction des prochaines élections.



Pas encore dénommée, la coalition du Pds regroupe notamment de Bokk Gis-Gis de Pape Diop, le Taxaw Tem d’Ibrahima Fall, la République des valeurs de Thierno Alassane Sall, le AJ/PADS de Mamadou Diop Decroix.



Un temps annoncé comme faisant partie de la coalition regroupant le Pastef d’Ousmane Sonko, le Pur de Serigne Moustapha Sy et “Taxawu Sénégal“ de Khalifa Sall, le Parti démocratique sénégalais de l’ancien président Abdoulaye Wade s’est ensuite désisté. Le point d’achoppement était, selon certaines indiscrétions, que le PDS voulait être la tête de pont de la coalition et ne comptait pas être à la remorque.



le communiqué portant création de la nouvelle coalition



En direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, nous, partis politiques, regroupements de partis politiques et de mouvements citoyens avons décidé, au terme d’échanges pragmatiques et profonds, de mettre en place une coalition électorale fondée sur le réalisme, la transparence, l’équité et l’intérêt supérieur des citoyens.



Cette coalition présentera des listes de candidats dans tous les départements, villes et communes de l’étendue du territoire national.



C’est pourquoi, nous engageons sans délai les militants et sympathisants des partis et mouvements membres, partout à travers le pays à se mettre ensemble pour travailler à la mise en place d’équipes gagnantes aussi bien au plan départemental que communal à travers le pays.



Des équipes qui œuvreront au rassemblement le plus large possible de tous les acteurs et partenaires potentiels de leur circonscription électorale en vue de constituer des dynamiques crédibles et représentatives capables de gagner et de conduire les changements nécessaires à l’amélioration indispensable de la gouvernance des collectivités locales et des conditions de vie des populations.



Tous mobilisés pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022 !



Fait à Dakar, le 9 septembre 2021



Ci – après, les partis politiques et organisations signataires :

- Parti Démocratique Sénégalais

- Bokk Guis Guis

- AJ/PADS



- Congrès de la Renaissance Démocratique : Taxaw Tem, ACT, Tekki, République des Valeurs, LD Debout, Label Sénégal, Ensemble, Lenen Ak Nienen ;



- Coalition JOTNA : ADD, ADS Garap, AFAP, And Defar Sunu Senegal, ANDS et MEEB, Bloc pour la Démocratie et la Solidarité, Def Sa Wareef, Defar Senegal Authentique, Galaxie Communautaire, Liggueyal Senegal, Mouvement Takku Ligguey/Le Changement, MPS Faxas, Parti Deggu, Parti Pour l’Action Citoyenne, Parti Teranga Senegal, Pecum Senegal, PRDS, TS 19-24.



Makhtar C.